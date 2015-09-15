الحبس سنة مع الشغل لمتهم بقضية مقتل "ميادة أشرف" بتهمة إهانة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، حبس أحد المتهمين بقضية محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، لمدة سنة مع الشغل وذلك لاتهامه بإهانة المحكمة.

بدأت الواقعة أثناء فتح الصوت للمتهمين داخل القفص لإثبات حضورهم، تحدث أحد المتهمين ويدعى "أحمد محمد إسماعيل" ضاحكا للقاضى، فقاطعه القاضى وطلب خروجه من القفص، وطلب من أمين سر الجلسة إثبات ذلك.

وقال القاضى بمحضر الجلسة إنه أثناء إبثات حضور المتهمين قام المتهم "أحمد محمد إسماعيل" بالضحك بسخرية بصوت عالى وهو الأمر الذى اعتبرته المحكمة إهانة له وتحقيرا وازدراء، وحركت ضده الدعوى الجنائية لإهانته هيئة المحكمة، ووجهت إليه تهمة الإهانة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

- جنايات القاهرة تحرك دعوى ضد متهم بقضية مقتل ميادة أشرف بسبب ضحكه بسخرية