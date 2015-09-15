منع نادر بكار من السفر لعدم حمله شهادة تجنيد

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام من السفر لعدم حمله شهادة أصلية توضح موقفه من التجنيد. وصرحت مصادر أمنية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الهولندية المتجهة إلى أمستردام تقدم نادى بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام للسفر وبفحص مستنداته تبين عدم حمله للشهادة الأصلية التى توضح موقفه من التجنيد ، وعليه تقرر منعه من السفر لحين إحضاره الشهادة الأصلية ، استجاب بكار لتعليمات سلطات الأمن وطلب إلغاء سفره لحين إحضاره شهادة التجنيد .