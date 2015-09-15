"اتيكيت الاكل" في "البوفيه" المفتوح

إذا دعيت إلى مناسبة ما وكان يتضمنها "البوفيه" المفتوح، عليك الالتزام بالنصائح الآتية والمتصلة بــ "اتيكيت الاكل"، والمستمدة من خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر، للحفاظ على مظهر لائق بدون إزعاج الموجودين:

- اختاري أنواع الأطعمة سهلة التناول، ولا تضعي في الطبق إلا ما سوف تأكلينه، بعيداً عن دعم الطبق بصنوف الأطعمة المختلفة.

- تجنبي إثارة البلبلة في حال لم يعجبك مذاق أحد الأطباق، بل حاولي أن تتناولي صنفاً آخر.

_ إذا أردت التخلص من لقمة توجد في فمك، فارفعي منديلاً ورقياً إلى فمك وضعي اللقمة فيه بهدوء من دون أن يلاحظ أحد ذلك.

- في حال كان هناك آثار من الطعام على ذقنك أو حول فمك، حاولي أن تزيليها بواسطة الفوطة، من خلال التربيت الخفيف عليها، من دون أن تمسحي وجهك بالكامل.

تعرّفي إلى قواعد "الاتيكيت في الجلوس"

* تصرفات غير مستحبة أثناء الأكل:

- التدخين.

- تنظيف الأسنان.

- فتح الفم أثناء مضغ الطعام.

_ رشف الحساء بصوت عال.

- الاستعانة بأدوات المائدة للإشارة إلى شيء معين.

- إصلاح الهيئة على مائدة الطعام.

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