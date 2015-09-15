صور ديكورات مطابخ 5 نجوم عرب

توضح ديكورات مطابخ بعض النجوم العرب، كم يولون أهمية لحياتهم بالمنزل؟

"سيدتي. نت" يعرض لك صور ديكورات مطابخ بعض النجوم الشباب، من خلال اللقطات الآتية:

1. نانسي عجرم

تحكم الحداثة ديكورات مطبخ النجمة نانسي عجرم في منزلها الكائن بــ"نيو سهيلة" بجبل لبنان، حيث تبرز خامة الخشب البنيّة الفاتحة على مكوّناته، وتتداخل مع خطوط "الستاينلس ستيل".

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2. ماغي فرح

في منزلها الذي يرتفع فوق رابية خضراء تُشرف على بيروت، تطغى خامة الخشب الفاتح على الخزائن في المطبخ، الذي يتسلّل اللون الأسود اليه من خلال أسطح الرخام اللماعة.

3. ديانا رزق

في شقتها الكائنة بالحازمية (جبل لبنان)، يحكم الطراز العصري ديكورات مطبخ مقدّمة البرامج ديانا رزق، حيث تسيطر خزائن الخشب المطلية بالأبيض اللمّاع على الجزء العلوي من المكان، مقابل أخرى بنيّة داكنة في جزئه السفلي، ما يحقّق تضاداً محبباً للعين، بمعية حضور "الستاينلس ستيل" في الأدوات الكهربائية و"الأكسسوارات".

4. ربيع كيروز

تمتاز ديكورات مطبخ شقّة المصمّم ربيع كيروز الباريسيّة بالبساطة، حيث يغلب اللون الأبيض المتناغم مع الأرضيّة الرمادية.

5. عبد الله القرني

يبرز حضور الأحمر على مكونات المطبخ، في منزل الفنّان الحاصل على لقب برنامج "نجوم الخليج" عبد الله القرني، فيما يكسر اللون الأبيض الحاضر على السقف، كما على ظهور الكراسي، من جرأته. هناك، يتناغم "الكاونتر" والجلد الأسود المرصّع بالكريستال الأبيض الذي يحلّ على الأثاث المحيط به. وهذا الأخير أنيق التصميم، في ظلّ جدران تزدان بالزخارف، مع إضاءات مختلفة، كالأصفر والأحمر والفوشيا.

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