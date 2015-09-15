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صحة المنيا: سلبية جميع نتائج عينات المرشحين لانتخابات البرلمان

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صحة المنيا: سلبية جميع نتائج عينات المرشحين لانتخابات البرلمان صحة المنيا: سلبية جميع نتائج عينات المرشحين لانتخابات البرلمان
قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن نتائج الكشف الطبى على المرشحين الراغبين فى خوض المعركة الانتخابية جميعها سلبية، ولم يتم استبعاد أحد.

وأضاف الحفناوى، فى تصريحات له، أن عدد المتقدمين لتوقيع الكشف الطبى من الجدد أو القدامى بلغ 296 مرشحا، وأن نتائج التحاليل والعينات التى تم الحصول عليها منهم وخاصة المادة المخدرة أثبتت سلبية العينات.

وأشار إلى أن 292 مرشحا تسلموا التقرير الطبية بالأمس لتقديمه إلى لجنة تلقى أوراق الترشيح لاستكمال الأوراق الخاصة بهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة تلقى طلبات المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية أن عدد المتقدمين 266 مرشحا على مستوى المحافظة، الأمر الذى يشير إلى أن هناك تضاربا فى الأرقام المعلنة.

وكان حوالى 150 مرشحا قد تجمهروا بالأمس أمام مستشفى الرمد بالمنيا، طلبا لاستعجال التقارير الطبية وقاموا باستدعاء النجدة لتحرير محضر ضد الصحة ومطالبتهم بالتقرير، وبالفعل قامت المديرية بالأمس بتوزيع التقارير الطبية الذى استمر لساعة متأخرة من الليل.

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مصر 365