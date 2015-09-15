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ماس كهربائى يتسبب فى حريق داخل منزل بالمراغة سوهاج

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ماس كهربائى يتسبب فى حريق داخل منزل بالمراغة سوهاج ماس كهربائى يتسبب فى حريق داخل منزل بالمراغة سوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمنزل بناحية نجع خليفة دائرة مركز المراغة دون خسائر بالأواح.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث نشوب حريق بناحية نجع خليفة بمنزل ملك "يسرى ح ع "33 عاما عامل ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وانحصرت التلفيات فـى احتراق محتويات شقة كاملة مكونة من غرفة نوم وغرفة أطفال وبعض الأجهزة الكهربائية ومبلغ مالى بسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4092 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.
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