جهاز جديد ينقذ الملايين من ضحايا التسمم الدموى

سرطان البروستاتا وسرطان الثدى والإيدز جميعها أمراض تصيب مئات الآلاف كل عام بالولايات المتحدة، وقد تودى بحياتهم لكن التسمم الدموى –وهو حالة قاتلة تؤثر على جهاز المناعة وتسببها العدوى البكتيرية- تقتل أعدادًا من البشر تفوق ضحايا جميع الأمراض السابقة مجتمعة.

تقول المعاهد القومية الأمريكية للصحة إن أكثر من مليون شخص يعانون من الصدمة العصبية الناتجة عن التسمم الدموى سنويا بالولايات المتحدة ويروح من 30 إلى 50 فى المئة منهم ضحية هذه الحالة.

ويقول مايك سوبر بمعهد ويس التابع لجامعة هارفارد إنه لا يوجد حتى الآن علاج متخصص للصدمة العصبية الناجمة عن التسمم الدموى، وهو الأمر الذى دفعه هو ورفاقه من العلماء لمحاولة ابتكار جهاز لعلاج هذه الحالة.

وقال سوبر وهو عالم مرموق بمعهد ويس "العلاج المعيارى الحالى يتلخص فى إعطاء المضادات الحيوية والمحاليل الملحية لكننا نتحدث هنا عن ضرورة وجود علاج للتسمم الدموى وهو الأمر الذى نفتقر إليه".

وقال إن ما ينقصه هو أسلوب سريع لتخليص الدم من الكائنات الممرضة الخطيرة قبل أن تتسبب فى رد فعل قاتل من الالتهاب الذى قد يدمر الأوعية الدموية، ويؤدى إلى توقف وظائف أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة.

لجأ الباحثون إلى منظومة لترشيح الدم من خلال خاصية الضغط الاسموزى بالاستعانة بأنابيب بها مجموعة من الألياف الدقيقة المغلفة بالسلاح السحرى الذى ابتكره سوبر ألا وهو بروتين يقول عنه سوبر "إن العجيب الذى يتعلق بهذا البروتين انه من جهاز المناعة ذاته وبمقدوره الارتباط بالسكريات المكونة لجدار خلايا الكائنات الممرضة".

"بإمكان هذا النوع من البروتينات الارتباط بجدران خلايا البكتريا والفطر والكثير من الفيروسات والطفيليات وأيضا الارتباط بالتوكسينات والمواد السامة التى تفرزها الكائنات الممرضة".

وأضاف "نحن نغلف الجدران الداخلية للأنابيب بهذا البروتين ونمرر الدم الملوث للمريض من خلال مرشح للارتباط بهذه الكائنات الممرضة الموجودة بدم المريض وامتصاصها والإمساك بها ثم إرجاع الدم الذى تم تطهيره إلى المريض".

وقال إن من تجرى عليهم هذه التجارب الآن ليسوا سوى حيوانات معملية مثل الجرذان فيما أثبتت هذه المنظومة العلاجية نجاحها بنسبة 99 فى المئة فى مجال تخليص الدم من البكتريا القاتلة، ويأمل الباحثون بالبدء فى تجربة هذا الابتكار على البشر فى المستقبل القريب.

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