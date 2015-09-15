«العليا للإنتخابات» تناشد المرشحين سرعة تقديم الكشف الطبي وتلغي الإقتراع فى اليمن وسوريا وليبيا

قررت اللجنة العليا للانتخابات تعديل الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية دون تغيير مواعيد الاقتراع. وقررت اللجنة إلغاء الاقتراع على انتخابات البرلمان فى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة على رأسها ليبيا واليمن وسوريا.

جاء ذلك، بعد صدور بيان دار الإفتاء بأن يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 أول أيام شهر ذى الحجة، حيث ناشدت اللجنة فى بيان لها، طالبى الترشح سرعة تقديم التقارير الطبية إلى لجان فحص طلبات الترشح المختصة فى الموعد المحدد. كما أصدرت اللجنة العليا قرارا بتحديد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.