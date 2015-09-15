أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«العليا للإنتخابات» تناشد المرشحين سرعة تقديم الكشف الطبي وتلغي الإقتراع فى اليمن وسوريا وليبيا

Google+ Print
«العليا للإنتخابات» تناشد المرشحين سرعة تقديم الكشف الطبي وتلغي الإقتراع فى اليمن وسوريا وليبيا «العليا للإنتخابات» تناشد المرشحين سرعة تقديم الكشف الطبي وتلغي الإقتراع فى اليمن وسوريا وليبيا

قررت اللجنة العليا للانتخابات تعديل الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية دون تغيير مواعيد الاقتراع. وقررت اللجنة إلغاء الاقتراع على انتخابات البرلمان فى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة على رأسها ليبيا واليمن وسوريا.

جاء ذلك، بعد صدور بيان دار الإفتاء بأن يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 أول أيام شهر ذى الحجة، حيث ناشدت اللجنة فى بيان لها، طالبى الترشح سرعة تقديم التقارير الطبية إلى لجان فحص طلبات الترشح المختصة فى الموعد المحدد. كما أصدرت اللجنة العليا قرارا بتحديد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا