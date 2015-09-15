نيابة الجيزة تكشف سبب إطلاق النار على سيارة السياح المكسيك

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة مقتل سياح مكسيكيين بمنطقة الوحات، عن أسباب تعامل القوات مع سيارات الدفع الرباعى التى كان يستقلها السياح، حيث قال المستشار محمد الطماوى مدير نيابة الحوادث الطارئة بجنوب الجيزة، أن المنطقة التى حدث بها التعامل شهدت قبل إطلاق النار على مركبات السياح المكسيك ب24 ساعة قيام ملثمين يستقلون 3 سيارات دفع رفاعى باختطاف مواطن من أهالي الواحة يدعى صالح وقامت زوجتة بالاستغاثة، فقام أفراد من أهليتة بالتعامل مع سيارات الخاطفين وقاموا بقتل أحدهم وأصابة آخر.

وأشار ممثل النيابة، أن المنطقة التى شهدت مقتل السياح المكسيك كانت منطقة تعامل مع إرهابيين قاموا بخطف مواطن، وتم العثور فيها على ٣ مخازن بها أسلحة ثقيلة ومتفجرات وتم التحفظ عليها، و تمكنت النيابة العامة من الاستماع لأقوال إثنين من المصابين في الحادث بعد سماح حالاتهم الصحية باستجوابهم.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الطب الشرعي بعمل تحليل الـ DNA، للمتوفين للتعرف على هويتهم وتسليمهم لذويهم حيث لم تكن النيابة من التعرف عليهم أثناء المناظرة لتفحم الجثث.