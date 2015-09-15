أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نيابة الجيزة تكشف سبب إطلاق النار على سيارة السياح المكسيك

Google+ Print
نيابة الجيزة تكشف سبب إطلاق النار على سيارة السياح المكسيك نيابة الجيزة تكشف سبب إطلاق النار على سيارة السياح المكسيك

أرشيفيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة مقتل سياح مكسيكيين بمنطقة الوحات، عن أسباب تعامل القوات مع سيارات الدفع الرباعى التى كان يستقلها السياح، حيث قال المستشار محمد الطماوى مدير نيابة الحوادث الطارئة بجنوب الجيزة، أن المنطقة التى حدث بها التعامل شهدت قبل إطلاق النار على مركبات السياح المكسيك ب24 ساعة قيام ملثمين يستقلون 3 سيارات دفع رفاعى باختطاف مواطن من أهالي الواحة يدعى صالح وقامت زوجتة بالاستغاثة، فقام أفراد من أهليتة بالتعامل مع سيارات الخاطفين وقاموا بقتل أحدهم وأصابة آخر.

وأشار ممثل النيابة، أن المنطقة التى شهدت مقتل السياح المكسيك كانت منطقة تعامل مع إرهابيين قاموا بخطف مواطن، وتم العثور فيها على ٣ مخازن بها أسلحة ثقيلة ومتفجرات وتم التحفظ عليها، و  تمكنت النيابة العامة من الاستماع لأقوال إثنين من المصابين في الحادث بعد سماح حالاتهم الصحية باستجوابهم.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الطب الشرعي بعمل تحليل الـ DNA، للمتوفين للتعرف على هويتهم وتسليمهم لذويهم حيث لم تكن النيابة من التعرف عليهم أثناء المناظرة لتفحم الجثث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا