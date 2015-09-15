ضبط تشكيلٍ عصابي خطف فتاة قاصر بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالسويس، فجر اليوم “الثلاثاء”، من ضبط تشكيلٍ عصابي، قام بخطف فتاة قاصر منذ يومان بمنطقة تعاونيات القاهرة.

وكان قسم شرطة فيصل، قد تلقى بلاغًا يفيد باختطاف فتاةٍ، تدعى “نورهان. ع. ع”، 14 سنة، وذلك عقب تغيبها الساعه 9 مساء يوم 11 سبتمبر بمنطقة تعاونيات القاهرة بحي فيصل، بعد خروجها من أحد الصيداليات، برفقة صديقتها، وتم تحرير محضر رقم 4074 إداري فيصل.

وتم عمل تحريات واسعة على الفور، وذلك بالتعاون مع أسرة الفتاة، والتي بينت أن الفتاة التي كانت ترافق المُبلغ في حقها، كانت قد قامت بإجراء إتصال من أحد السنترلات بعد خروجها من الصيدالية، وبعدها اختفت الفتاة تمامًا، وبالمتابعة والتحري، تبين أن الفتاة تم خطفها من أجل طلب فدية مالية.

وتم ضبط المُتهمين عقب تقنين الإجراءات، وتحرير الفتاة وتسليمها إلى أسرتها، والتحفظ على أفراد التشكيل العصابي، وتحرير محضر بالواقعة، وعرض المُتهمين على النيابة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .