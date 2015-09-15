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«الأوبرا» تحتفل بالذكرى 23 لرحيل الموسيقار بليغ حمدى الجمعه المقبل

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«الأوبرا» تحتفل بالذكرى 23 لرحيل الموسيقار بليغ حمدى الجمعه المقبل «الأوبرا» تحتفل بالذكرى 23 لرحيل الموسيقار بليغ حمدى الجمعه المقبل

 إحتفالا بالذكرى الـ 23 لرحيل الموسيقار “بليغ حمدى”، تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، الحفل المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبراً ،فى الثامنة مساء الجمعة 18 سبتمبر .

وتقدم الفرقة نخبة من اشهر الحان “بليغ” الوطنية والدينية والعاطفية ،ومنها يا حبيبتى يا ، مولاى ، عاش اللى قال ، حكايتى مع الزمان ، تخونوه ، لو سألوك ، فى وسط الطريق ، خسارة ، عاشقة وغلبانة ، مداح القمر ، موسيقى لحن حاول تفتكرنى ،الى جانب مقاطع من لحن انساك .. اداء ابراهيم راشد ، محمد حسن ، اجفان ، وليد حيدر ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، هانى عامر ، اميرة احمد ، ابراهيم الحفناوى وسوليست الكمان محمد نصر .

يذكر ان بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق  بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( عهد الموسيقى العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية التى تعاون فيها مع الشيخ ( سيد النقشبندى ) واشهرها (مولاي).

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