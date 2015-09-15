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ضبط 250 ألف ريال سعودي بِحوزة راكب مصري بمطار الأقصر

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ضبط 250 ألف ريال سعودي بِحوزة راكب مصري بمطار الأقصر ضبط 250 ألف ريال سعودي بِحوزة راكب مصري بمطار الأقصر

ضبطت إدارة التهرب الضريبي بمطار الأقصر الدولي، اليوم “الثلاثاء”، راكب مُتجه إلى جدة، وبحوزته 250 ألف ريال سعودي مُخبأة بداخل ملابسه.

وعثر أثناء تفتيش الراكب “عبد العزيز.ع.ع”، 20 سنة، مُقيم بالقاهرة، ومُتجه إلى جدة، على مبلغ 250 ألف ريال سعودي مُخبأه داخل ملابسه، بما يعادل نصف مليون جنيه مصري تقريبًا، بزيادةٍ كبيرة عن الحد المسموح بخروجه من النقد الأجنبي.

وبعد عرضه على اللجنة الجمركية بالمطار، تم تسليمه مبلغ 37 ألف ريال سعودي، وهو الحد المسموح به.

وأمر عبدالرازق زنط، وكيل وزارة جمارك الأقصر والفروع، بتحرير محضر،بينما تقدم الراكب للتصالح ودفع قيمة الغرامات المُقررة.

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