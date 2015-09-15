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تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد متهمي “مقتل ميادة أشرف” لإهانته المحكمة

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تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد متهمي “مقتل ميادة أشرف” لإهانته المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد متهمي “مقتل ميادة أشرف” لإهانته المحكمة

15 سبتمبر 2015 | 1:55 مساءً

ميادة أشرف

حركت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد فهمي” الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين بالتورط في أحداث العنف التي جرت بعين شمس في مارس الماضي والتي أسفرت عن مقتل الصحفية “ميادة أشرف” الجنائية لإهانته هيئة المحكمة و وجهت اليه تهمة الإهانة لمحكمة قضائية بمحكمة جنائية الأمر المعاقب عليه 133 فقرة 2 و 170 و 186 من قانون الإجراءات الجنائية.

بدأت الواقعة أثناء قيام المحكمة بالتأكد من حضور المتهمين و الدفاع حين قام المتهم “أحمد محمد إسماعيل” بالضحك بسخرية بصوت عالي الأمر الذي إعتبرته المحكمة إهانة لها و تحقيراً و إزدراء وعملاً بحقها المقرر بقانون الإجراءات الجنايئة امرت بتحريك الدعوى الجنائية.

من جهتها طالبت النيابة بتطبيق القانون وتوقيع اقصى عقوبة فيما التمس دفاع المتهم العفو عن المتهم بخصوص هذه التهمة ، و وجه القاضي حديثه للمتهمين في أولى جلسات محاكمتهم قائلاً لهم انهم في محكمة فيجب ان يكون تصرفهم قائم على الإحترام و الا سيتم مآخذتهم بالقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين- وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسين- ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والإنضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

2015-09-15

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