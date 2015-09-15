ننشر إعترافات المتهمين فى واقعة سرقة سك العملة أمام النيابة

كشفت تحقيقات النيابة التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، والمستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات،واستمرت لما يزيد عن 18 ساعة مع 7 متهمين في القضية المقيدة برقم 4646 لسنة 2015 إداري ، أن المتهم الأول وائل محمد فرج، سباك، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، أن عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة ، طلب منه تنفيذ الواقعة ، وسهل مهمته بأنه ترك له بلكونة الهيئة مفتوحة فتسلل من السطح لها ودخل مباشرة وسلك سلم داخلي بعيد عن كاميرات المراقبة يوصله إلى غرفة خزينة السبائك الذهبية .

وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح الخزانة لأنه يعلم أن أمين الخزنة يترك مفاتيحها في درج المكتب فاستغل ذلك واستولي على 36 سبيكة ذهبية ، 4 سبائك فضة، أقراص ذهب وعملات تذكارية ، وبدأ يخفي مضبوطاته على السطح واستمر يوم كامل ينقل المسروقات بالسطح.

وأضاف المتهم أن رئيس القسم اتفق معه على ترك سيارته بالخارج بحجة إنها معطلة واستغل منصبه كرئيس للمصلحة بأنه لا يفتش وبدأ يربط المسروقات حول وسطه –جسمه-” بأكياس قمامة كبيرة وهرج بها متجها نحو سيارته الخاصة.

وأنكر المتهم الثاني أسامة محمد فرج، -شقيق السباك- ارتكابه الواقعة موضحًا أن شقيقه هاتفه عقب ضبطه في قسم الظاهر واستعان به لأنه خريج كلية حقوق للوقوف بجانبه بعد سرقة السبائك.

وأشار أسامة إلى أنه لم يوجد ضده دليل، وأكد أقواله المتهم الأول الذي أوضح أنه لم يشترك معه في ارتكاب الواقعة وأنه طلب منه الحضور إلى قسم الظاهر لمساعدته وإخباره بموقفه القانوني بعد ضبطه وبحوزته السبائك.

وأنكر عبد الرحمن محمد مهدي على، رئيس قسم السحب بالمصلحة، المتهم الثالث بالقضية ، ارتكاب الواقعة موضحًا أن المتهم الأول ” عامل السباكة” افتعل هذه الأقوال لأنه موظف غير ملتزم وكان يعطيه الكثير من الجزاءات والخصم وكانت العلاقة بينهم غير طيبة، ولكنه لم يبرر تواجد المبلغ المالي حصيلة بيع 5 سبائك ذهبية لأحد الصاغة وهو مليون ونصف جنيه في منزله.

كما أنكر رمضان زكي أحمد حامد، 53 عامًا، أمين مخزن مصلحة سك العملة، المتهم الرابع ارتكاب الواقعة موضحًا أنه أنهى يومه العملي بشكل طبيعي، وترك مفاتيح الخزينة في درج مكتبه، وكان في أجازة بعد ذلك لمدة 4 أيام وعندما حضر بعد ذلك وجد درج المكتب به كسر، ولم يجد به المفاتيح، وباستطلاع الخزينة تبين سرقة الذهب من الخزينة.

وأوضح المتهم الخامس بالقضية رامي فكري، صائغ، أنه إشتبك مع السباك عندما أعطاه السبائك الذهبية للبيع وأنه توجه إلى قسم شرطة الظاهر للإبلاغ عن شكه وهناك ألقوا القبض عليه ، بينما أنكر وليد ثابت عجيبه أسكندر، وفرحات ميخائل حنا، باقي المتهمين معرفتهم بالواقعة.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية،جديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان بلاغا قد ورد إلى مديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى العاملين بالمصلحة.

وكلف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، اللواء هشام العراقى، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمصلحة والمناطق المحيطة.