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إجازة عيد الأضحى للجهات الاتحادية من 23 إلى 26 سبتمبر

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إجازة عيد الأضحى للجهات الاتحادية من 23 إلى 26 سبتمبر إجازة عيد الأضحى للجهات الاتحادية من 23 إلى 26 سبتمبر

تقرر ان تبدأ اجازة  عيد الأضحى المبارك  للوزارات والجهات الإتحادية من الأربعاء 23 سبتمبر 2015  على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 27 سبتمبر 2015.

جاء ذلك في تعميم أعلنته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم.

 وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم  أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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