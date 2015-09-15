إيداع 35 متهما بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" قفص الاتهام لبدء محاكمتهم

أودع رجال الأمن بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس المتهمين المحبوسين بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، وآخرين فى أحداث عنف منطقة عين شمس قفص الاتهام لبدء جلسة محاكمتهم، وحضر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى "البيضاء"، وأثبت أمين سر حمدى الشناوى المتهمين الحاضرين بمحضر الجلسة.

والتف المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين حول القفص للحديث معهم، وتبادل بعضهم الأحاديث الجانبية مع المتهمين لسؤالهم عن أحوالهم داخل السجون، وحضر عدد من القنوات الفضائية لتغطية وقائع جلسة اليوم.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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