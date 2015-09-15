بدء محاكمة 48 متهما بقتل الصحفية "ميادة أشرف" فى أحداث عنف عين شمس

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، أولى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

تم إثبات حضور المتهمين قبل بدء الجلسة بواسطة أمين سر المحكمة، كما أثبت القاضى حضور أعضاء هيئة الدفاع الموكلين عن المتهمين بالقضية، وحضر عدد كبير من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية جلسة اليوم.

وقام القاضى فى بداية الجلسة بشطب حضور المحامى المدعى بالحق المدنى قائلا له: "أنت ملكش حضور ارجع ورا"، واستعلم القاضى عن إثبات حضور المتهمين من أمين سر الجلسة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.