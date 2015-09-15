سقوط "سائق" متهم بسحب مبلغ 200 ألف جنيه من أحد البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سائق، لاتهامه بسحب مبلغ "200 ألف جنيه" خاص بإحدى الإعلاميات من حسابها لدى أحد البنوك.

ورددت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، من احدى الاعلاميات باكتشافها سحب مبلغ " 200 ألف جنيه من حسابها لدى أحد البنوك الاستثمارية باستخدام بطاقتها الائتمانية رغم كون البطاقات بحوزتها وعدم قيامها بتنفيذ عمليات السحب المشار اليها.

وتشكل فريق بحث بإشراف العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، ضم كلا من المقدم خالد فوزى والرائد كريم الجنزورى، حيث اسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة مصطفى أ.أ - سن32 سائق لدى الشاكية ومقيم منشية الحرية - شبرا الخيمة - القليوبية.

حيث أستغل المتهم مرافقته للشاكية فى جميع تحركاتها وقام بسرقة بطاقاتها الائتمانية والرقم السرى من حقيبة يدها حال تركها بالسيارة قيادته، واستخدمها فى إجراء عمليات سحب نقدى من ماكينة الصراف الآلى الخاصة بأحد البنوك بالمهندسين ثم إعادتها للحقيبة مرة أخرى وكرر تلك العمليات على مدار عام كامل، وأنه حال شعوره باكتشاف الشاكية لعمليات السحب ترك عمله ومحل إقامته حتى يكون بمنأى عن ضبطه.

عقد تقنين الإجراءات تم عمل عدة اكمنة اسفرت احداها عن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مبلغ 40000 جنيه بمسكنة من إجمالى المبالغ التى تمكن من صرفها.. وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المستولى عليها، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.