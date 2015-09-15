شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": أشرف الغرابلى خطط لاغتيال مدير مكتب وزير الداخلية

قال الضابط كريم فاروق، الرائد بقطاع الأمن الوطنى، فى شهادته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، إن المتهم "أشرف الغرابلى" هو من قام بالتخطيط وتولى عملية تنفيذ اغتيال اللواء محمد السعيد، الذى كان يعمل منذ سنةٍ ونصف كمدير للمكتب الفنى لوزير الداخلية، موضحًا أنه قام برصد تحركات "السعيد" لتنفيذ عملية اغتياله.

وسرد الشاهد أنه يوم تنفيذ واقعة اغتيال اللواء"السعيد" قام المتهم المذكور بصحبة كل من "محمد سعد عبد التواب، وإسلام سيد"، بالنزول من السيارة التى تواجدوا بها أمام مسكن المجنى عليه، وقاموا بمحاذاته من الجانب الأيمن، ليسارع "إسلام سيد" بإطلاق النيران صوبه، ليسقط قتيلًا على الفور.

تُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيث تشهد الجلسة الآن مناقشة شهود الإثبات فى القضية.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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