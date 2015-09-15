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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
أصيب 8 أشخاص بينهم 6 أطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها خلال رحلة تابعة للكنيسة بطريق أبو سويلم التابع لمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سويلم ووقوع مصابين كانوا فى طريقهم لرحلة تنظمها إحدى الكنائس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف تبين انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة كل من: "أنطونى إبراهيم فرج"، 28 سنة، "بيشوى لمعى حنا"، 20 سنة، "جرجس باسم إسحاق"، 9 سنوات، "شادى نظير عبد الرازق"، 12 سنة، "صموائيل نابليون لمعى"، 12 سنة، "كيرلس جمال لمعى"، 12 سنة، "إسطافنوس أمين مسامح"، 12 سنة، و"ماجد ناجى سمير"، 10 سنوات، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365