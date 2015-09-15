الإعدام لـ8 من الإخوان والمؤبد لـ78 والمشدد لـ28 آخرين بـ"أحداث عنف سمالوط"

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، فى جلسة محاكمة 119 من عناصر الإخوان المتهمين فى قضايا الشغب والعنف بمركز سمالوط فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة بتأييد الحكم بالإعدام على 8 متهمين والسجن ما بين 15 و10 سنوات لـ22 متهما وبراءة 5 متهمين، كما تضمن قرار المحكمة السجن خمس سنوات لـ6 متهمين والمؤبد لـ78 آخرين.

كانت محكمة الجنايات اليوم قد استأنفت محاكمة 119 متهماً من عناصر الإخوان والمتورطون فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، والتعدى على منشآت عامة وخاصة منها اقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة، والنيابة الإدارية والنيابة العامة ومبنى مجلس المدينة.

وكانت النيابة قد أحالتهم إلى محكمة الجنايات وقد تضمن قرار الإحالة اتهامهم بالقتل العمد فى قتل رقيب الشرطة مصطفى صالح محمد إدريس، وخفير نظامى أحمد عباس، خليفة قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقتحموا قسم الشرطة واستولوا على أسلحة القسم.