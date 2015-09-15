أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإعدام لـ8 من الإخوان والمؤبد لـ78 والمشدد لـ28 آخرين بـ"أحداث عنف سمالوط"

Google+ Print
الإعدام لـ8 من الإخوان والمؤبد لـ78 والمشدد لـ28 آخرين بـ"أحداث عنف سمالوط" الإعدام لـ8 من الإخوان والمؤبد لـ78 والمشدد لـ28 آخرين بـ"أحداث عنف سمالوط"
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، فى جلسة محاكمة 119 من عناصر الإخوان المتهمين فى قضايا الشغب والعنف بمركز سمالوط فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة بتأييد الحكم بالإعدام على 8 متهمين والسجن ما بين 15 و10 سنوات لـ22 متهما وبراءة 5 متهمين، كما تضمن قرار المحكمة السجن خمس سنوات لـ6 متهمين والمؤبد لـ78 آخرين.

كانت محكمة الجنايات اليوم قد استأنفت محاكمة 119 متهماً من عناصر الإخوان والمتورطون فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، والتعدى على منشآت عامة وخاصة منها اقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة، والنيابة الإدارية والنيابة العامة ومبنى مجلس المدينة.

وكانت النيابة قد أحالتهم إلى محكمة الجنايات وقد تضمن قرار الإحالة اتهامهم بالقتل العمد فى قتل رقيب الشرطة مصطفى صالح محمد إدريس، وخفير نظامى أحمد عباس، خليفة قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقتحموا قسم الشرطة واستولوا على أسلحة القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365