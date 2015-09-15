الأزهر يدين تحطيم قوات الاحتلال بوابات الجامع القبلى بالمسجد الأقصى

أدان الأزهر الشريف بشدة تحطيم قوات الاحتلال الصهيونى لبوابات الجامع القبلى التاريخية، وحرق سجاده، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الاقتحام الوحشى للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، والذى تخلله الاعتداء على المعتكفين.

وجدِّد الأزهر الشَّريف مطالبته للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والحكومات العربية والإسلامية وكافة المؤسسات الدولية بتحمل مسئولياتها تجاه المسجد الشريف، ووضع حدٍّ لكافة الانتهاكات الصهيونية حفاظًا على السلام والأمن العالميين؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات البربرية.

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