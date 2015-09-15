الفريق محمود حجازى يغادر إلى لندن فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

غادر اليوم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يجرى خلالها العديد من المباحثات الهامة مع كبار المسئولين البريطانيين تتناول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى فى العديد من المجالات والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

تأتى الزيارة فى ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين وفى ظل تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات، والاهتمام الذى يوليه الجانب البريطانى للتنسيق والتشاور مع مصر فى العديد من الملفات والقضايا المهمة التى تتصل بالمنطقة.

شهدت الفترة الماضية زيارات لرئيس الأركان البريطانى ومستشار الأمن القومى ونائب مستشار الأمن القومى البريطانى على رأس وفد عسكرى وأمنى رفيع المستوى للقاهرة، والتى أجروا خلالها العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين فى مصر، والتى تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فى مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب والتطورات الراهنة التى تشهدها المنطقة.