دراسة تؤكد الفوائد الصحية للشطة فى مكافحة مرض السرطان

نشرت الكثير من الأبحاث الطبية التى أكدت على الفوائد الصحية للشطة، وأشارت أنها تساهم فى خفض الوزن ومقاومة الالتهابات وتخفيض مستويات الكولسترول والحد من خطر الوفاة بالسرطان.

وأكدت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون من المعهد الهندى للتكنولوجيا الفوائد المثيرة للشطة، وأشارت أن مادة الكابسايسين الموجودة بها تساهم فى مكافحة السرطان، وذلك عن طريق الارتباط بأغشية الخلايا السرطانية وتغليفها من الخارج، لتجعل الخلية تموت بعد ذلك، وذلك حسبما أوضحت التجارب التى أجريت على حيوانات المعمل.

وتابعت الدراسة أن مركب الكابسايسين ساهم فى الحد من حجم الأورام بنسبة 20% لدى الفئران التى تم تعديل جيناتها باستخدام الهندسة الوراثية لجعلها تحمل خلايا سرطان البروستاتا الخاصة بالإنسان، وأثبتت التجارب أنها تساهم تمزيق أغشية الخلايا السرطانية وموتها.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Research"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

وكما كشفت دراسة أخرى نشرت بالمجلة الطبية "The Journal of Physical Chemistry B" أن مادة الكابسايسين الموجودة بالشطة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وكما ثبت حسب دراسة أخرى أنها تزيد نظرياً العمر الافتراضى للفئران بنسبة 30%، وذلك حسبما نشر بالمجلة العلمية "Journal of Clinical Investigation".

>