وزير الري يلتقي مع عدد من شركات العاملة في مجال التأمين والمراقبة

ألتقي الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري مع ممثلي الشركة العامة للنظم والمعلومات والشركة الاسبانية دفيكس وذلك لمناقشة مشروع ” نظام مراقبة لنوعية المياة والمراقبة الأمنية على مدار نهر النيل “.

> تناول الاجتماع استعراض الشركات اساسيات مراقبة وانواع نظم المراقبة والمتابعة ومكونات المنظومة وعوامل اختيار الكاميرات ونظم المراقبة ومميزاتها وعيوبها ذلك لتحدد افضل الانواع والنظم المراقبة ومتابعة مجري النيل .

> وأوضح د. مغازى أن الهدف من هذا المشروع يتعلق بالمراقبة المستمرة لنوعية المياه، والمراقبة الأمنية للمنشأت عند محطات الطلمبات و الحدود، مضيفاً أن مراقبة نوعية المياه على مدار نهر النيل تستهدف الوقوف على أيه مشاكل تخص نوعية المياه فى حينه وأرسال تنبيه للسادة المسئولين فى حالة حدوث تلوث، كما يشمل المشروع على مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقاَ للقانونين، فضلاً عن اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة.

> مضيفاً أن المشروع يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل لتغطيته من الدلتا وحتى الحدود مع جمهورية السودان الشقيقة، وذلك لإكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب على أن يتم تركيبها فى محطات الطلمبات والحدود .

> واشار مغازي ان المشروع يقوم علي 3 محاور رئيسية يتضمن المحور الاول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحورالثاني مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والمحور الثالث مراقبة المنشآت الإستراتيجية الخاصة بالوزارة.

> واضاف سيادته ان سيتم البدء فى مشروع تجريبي بناء على المحاور التى تم تحديدها على أن تكون اول مرحلة من نظام المراقبة تطبق علي مدي محدود ثم تعمم علي باقي النيل حيث سيتم البدء بمراقبة امتداد مجرى نهر النيل من أمبابه وحتى تتم أعمال المراقبة الأمنية لضفاف نهر النيل من مبنى الوزارة ( امبابة) وحتى الرياحات، وبعض المنشآت الهيدروليكية الهامه لإدارة رى قناطر الدلتا.

> كما سيتم المراقبة اللحظية على مدار اليوم لآى تعديات قد تحدث على المنشأ ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعى بالمحافظة الواقع فى نطاقها حاله التعدى والى مركز التحكم الرئيسى بالوزارة حتى يتمكن السادة متخذى القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

> مشيراً انه قد تم إختيار بعض المنشآت الهيدروليكية الهامة للإدارة العامه لقناطر الدلتا كمشروع تجريبى رائد نظراً لأهميه وعظم دور هذه المنشآت فى إدارة وتوزيع المياه لكل أراضى دلتا مصر

> وأفاد مغازي انه سيتم مخاطبة وزارة التعاون الدولي توضح لها كافة جوانب المشروع بحيث يأخد المشروع مرحلة التنفيذ، وجه سيادته في نهاية الاجتماع بان تقوم الوزارة بتحديد المناطق التي تحتاج الي نظم مراقبة وضع أهم العوامل لقياس جودة المياه .

> والجدير بالذكر ان شركة دفيكس هي شركة اسبانية متخصصة في تأمين المنشأت الحيوية و الهامة والمشاريع الهندسية العملاقة والشركة لها خبرة واسع في مجال العمل في مصر مثل

> ( مشروع توشكي – قناطر نجع حمادي – محيط المنطقة السياحية حول الاهرامات ) .