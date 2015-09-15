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دفاع متهم فى أنصار بيت المقدس يطلب حلق ذقنة لعدم إعتيادة على إطلاق لحيتة

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دفاع متهم فى أنصار بيت المقدس يطلب حلق ذقنة لعدم إعتيادة على إطلاق لحيتة دفاع متهم فى أنصار بيت المقدس يطلب حلق ذقنة لعدم إعتيادة على إطلاق لحيتة

15 سبتمبر 2015 | 12:33 مساءً

أرشيفية

طالب دفاع المتهم بتنظيم أنصار بيت المقدس “كريم معتصم”، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إلزام مصلحة السجون بتنظيف ملابس المتهم المذكور وحلق ذقنه بشكل دورى، نظرًا لكونه غير معتاد على إطلاق لحيته.

وتابع الدفاع فى ذلك السياق، المتهم طالب بكلية الطب وأدى إمتحاناته بداخل المعتقل، ونرجو أن يتم الفصل بينه وبين المتهمين المنتمين للإرهاب، ليردف بقوله: “فهم ليسوا منا ولسنا منهم”.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين إرتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

2015-09-15

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