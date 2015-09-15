حظر تصوير الشهود في قضية أنصار بيت المقدس

قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بحظر تصوير شهود الإثبات، من ضباط قطاع الأمن الوطنى، أثناء الإدلاء بأقوالهم، فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس”.

من ناحية أخرى استمعت المحكمة إلى أقوال المقدم بقطاع الأمن أحمد خضر، والذى شدد على عدم تذكره لأى تفاصيل حول الواقعة محل القضية، مبديًا تمسكه بأقواله التى أفاد بها فى تحقيقات النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.