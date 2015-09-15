8 أكتوبر.. نظر معارضة «إسلام بحيري» على حبسه 3 أعوام

حددت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الثلاثاء، جلسة 8 أكتوبر القادم؛ لنظر المعارضة المقدمة من الباحث إسلام بحيري ، مقدم برنامج ” مع إسلام” المذاع على قناة القاهرة والناس، على حبسه 3 أعوام؛ لاتهامه في واقعة شيك بدون رصيد.

كانت دائرة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، وبسكرتارية هشام مختار، قضت معاقبة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى هلال، بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 جنيه، غيابيا، لاتهامه في واقعة شيك بدون رصيد.

كان أيمن محمود المحامى بصفته وكيلا عن شمس محمد، تقدم ببلاغ بقسم شرطة مصر القديمة، ضد إسلام إبراهيم بحيرى، واتهمه فيه بتدوين شيك بدون رصيد . وأوضح المحامى فى بلاغه، بأن إسلام إبراهيم دون شيكا لموكله بقيمة 350 ألف جنيه، وعندما توجه لصرفه من بنك الإمارات دبى بفرع نايل سيتى، فوجئ برفض البنك لسداد المبلغ لعدم كفاية الرصيد.