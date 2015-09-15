وفاة عالم فضاء إيرانى بين الحجاج فى حادث سقوط الرافعة بالحرم المكى

كشفت مواقع إيرانية، عن وفاة عالم فضاء وأستاذ جامعى يدعى سيد أحمد حاتمى كلشترى ضمن 11 إيرانيا توفوا فى حادثة سقوط الرافعة فى مكة المكرمة فى السعودية يوم الجمعة الماضى.

وأصدر مركز الأبحاث الفضائية بيانا قال فيه إن عالم الفضاء، أحمد خاتمى، عندما كان يساعد جرحى الحادث بجوار الكعبة أصيب وانتقل إلى المستشفى وتوفى متأثرا بجراحه.

وفى السابق قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانى محمود واعظى مساء أمس الاثنين، إن "عضو مجلس علم مركز أبحاث الفضاء إيران أحمد حاتمى، كان من بين الحجاج الإيرانيين الذين لقوا حتفهم فى الحادث".

وأعلنت إيران ارتفاع عدد ضحايا الحجاج الايرانيين إلى 11 شخصا فى الحادثة، وقال مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدى أن 3 إيرانيات كن فى عداد المفقودين وكنا نتوقع وفاتهن بسبب دلائل تشير إلى تواجدهن فى المسجد الحرام أثناء وقوع الحادث.

وأضاف، أنه بعد المتابعة المستمرة للجنة البحث عن المفقودين والفريق الطبى التابع للهلال الأحمر الإيرانى ومنظمة الحج والزيارة تبين أنهم لقوا حتفهم فى الحادثة.