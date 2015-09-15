النيابة الإدارية تخطر مجلس الوزراء بمسئولية النقل النهرى عن غرق مركب الوراق

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وإرسال نسخة من نتائج التحقيقات فى قضية غرق مركب الوراق، التى أسفرت عن إحالة 7 قيادات بهيئة النقل النهرى للمحاكمة بتهمة الإهمال والتقاعس عن عملهم، ما تسبب فى الحادث وغرق 40 مواطنًا.

وأحالت النيابة الإدارية للمحاكمة كلا من: القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة.

وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإهمال، والتقاعس عن أداء مهام وواجبات عملهم فى مراقبة المراكب بالمجرى الملاحى لنهر النيل، الأمر الذى تسبب فى غرق مركب الوراق ووفاة 40 شخصًا ضحايا للإهمال.