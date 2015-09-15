أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة الإدارية تخطر مجلس الوزراء بمسئولية النقل النهرى عن غرق مركب الوراق

Google+ Print
النيابة الإدارية تخطر مجلس الوزراء بمسئولية النقل النهرى عن غرق مركب الوراق النيابة الإدارية تخطر مجلس الوزراء بمسئولية النقل النهرى عن غرق مركب الوراق
قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وإرسال نسخة من نتائج التحقيقات فى قضية غرق مركب الوراق، التى أسفرت عن إحالة 7 قيادات بهيئة النقل النهرى للمحاكمة بتهمة الإهمال والتقاعس عن عملهم، ما تسبب فى الحادث وغرق 40 مواطنًا.

وأحالت النيابة الإدارية للمحاكمة كلا من: القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة.

وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإهمال، والتقاعس عن أداء مهام وواجبات عملهم فى مراقبة المراكب بالمجرى الملاحى لنهر النيل، الأمر الذى تسبب فى غرق مركب الوراق ووفاة 40 شخصًا ضحايا للإهمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365