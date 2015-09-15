قاضى "أنصار بيت المقدس" يشدد على الإعلاميين عدم تصوير الشهود من أجهزة الأمن

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال المقدم بقطاع الأمن أحمد خضر، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار بيت المقدس"، حيث أكد على عدم تذكره لأى تفاصيل حول الواقعة محل القضية، مبديًا تمسكه بأقواله التى أفاد بها فى تحقيقات النيابة العامة.

وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار حسن فريد، خلال جلسة محاكمة 213 من المنتمين لتنظيم أنصار بيت المقدس، على عدم تصوير الضباط أثناء الإدلاء بأقوالهم، فى القضية، مشددا على المصورين الصحفيين المتواجدين بالمحكمة، منبهًا إياهم على عدم تصوير الشهود، حرصًا على سلامتهم الشخصية، وهو الأمر الذى أمتثل له جميع المصورين على الفور.

تُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات فى القضية.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.