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محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطهير بوغاز جمصة لحل مشاكل الصيادين

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محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطهير بوغاز جمصة لحل مشاكل الصيادين محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطهير بوغاز جمصة لحل مشاكل الصيادين
حسم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى مشاكل صيادى جمصة، حيث وافق وزير الرى على أعمال تطهير بوغاز جمصه، ويتم الآن التنسيق بين أجهزة وزارات الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الحربى لإسناد أعمال التطهير المطلوبة بالأمر المباشر لأحد المقاولين على حساب الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وتحت إشراف الإدارة العامة لصرف دمياط التابعة لوزارة الموارد المائية للرى، والتى تقوم حاليا بمتابعة استخراج التصاريح المطلوبة مع هيئة العمليات بالقوات المسلحة.

وكان المحافظ قد خاطب وزير الرى بشأن شكاوى الصيادين بقرية جمصة من ارتفاع قاع بوغاز جمصة ومشكلة شحوط مراكب الصي،د مما يسبب مشاكل للصيادين عند الدخول والخروج من البوغاز حيث تم حسم المشكلة بالبدء من إجراءات أعمال تطهير البوغاز.
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