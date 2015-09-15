توصيل الغاز الطبيعى لـ87 ألفا و352 عميلا بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمنيا أنه تم الانتهاء من تحويل عدد 4352 عميلا منزليا بمدينة أبوقرقاص للعمل بالغاز الطبيعى ليصبح إجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى بالمحافظة 87 ألفا و352 عميلا.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا الجهود التى قامت بها الشركة المنفذة حتى شهر أغسطس الماضى حيث تم التعاقد مع عدد 100 عميل منزلى وعدد 57 مخبزاً (بلدى ـ أفرنجى) لتوصيل الغاز الطبيعى بالإضافة إلى التعاقد مع عدد 5 مصانع و3 محطات تموين للسيارات تعمل بالغاز الطبيعى والمتواجدة فى مدينة المنيا بكل من (حى الخشابة ـ سكة تلة ـ حى شلبى).

من جانبه أكد المحافظ أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يستهدف التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمنشآت التجارية والصناعية للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال فى ظل ارتفاع أسعار البوتاجاز مما يرفع عبئاً اقتصادياً كبيراً عن الدولة وتحقيق استفادة أكبر لجعل البيئة نظيفة وأكثر حضارية داخل المحافظة.

يذكر أنه تم الانتهاء من دراسات توصيل الغاز لمدن ( مغاغة ـ ملوى ـ دير مواس ) وتحديد قطعة أرض تصلح لإقامة غرفة تخفيض الضغط بمدينة ملوى وتوصيل الغاز الطبيعى لمركزى ( ملوى ـ ديرمواس ) من محطة تخفيض ضغط واحدة تقام فى ملوى بالإضافة إلى أنه جارى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة تخفيض الضغط بمدينة مطاى لتغذية 3 مراكز بالغاز الطبيعى (مطاى ـ بنى مزار ـ سمالوط) من محطة تخفيض ضغط واحدة تقام فى مطاى.