توقيع بروتوكول بين التعليم الفنى وشركة تدريب ألمانية بالأقصر

وقع محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع كل من وزارة التعليم الفنى والتدريب المصرية ومؤسسة جروسى التابعة لشركة أى جى ميتال أيسلنجن الألمانية فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتطوير قسم تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة بمدينة الطود بالأقصر بحضور وفد من الجمعية، وذلك فى إطار دعم سبل التعاون بين مصر وألمانيا.

وأوضحت جيزا فون مسئولة الوفد، أن الهدف من هذا البروتوكول هو تدريب وتأهيل طلبة قسم التركيبات والمعدات الكهربية بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة بالأقصر، بالإضافة إلى تبادل الوفود بين البلدين من المدرسين والطلبة لتبادل الخبرات المعرفية والثقافية فى هذا المجال.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار جهود المهندس محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب لتوفير احتياجات سوق العمل وتحديث الخبرات لاستخدام التكنولوجيا المتطورة، مما يسهم فى إعداد خريجين فنيين ذوى مهارة عالية تتناسب مع المعايير القومية والدولية للمهارات.

وأكد أنه من المخطط لهذا البرتوكول عدم الاقتصار على تطوير التعليم، ولكن زيادة الفرص الإنتاجية بما يخدم مشروعات الأقصر وفتح مجال العمل أمام الطلبة الفنيين.