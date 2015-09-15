محافظ المنيا يوجه بتوفير الكتب المدرسية وعدم ربطها بدفع المصروفات

كلف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية الدائم والمستمر لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية ضماناً لحسن سيرها مع بداية العام الدراسى الجديد مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أى سلبيات واستكمال كافة النواقص.

كما وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد لاستكمال كافة الإجراءات الواجب اتخاذها فى مجالات إعداد المدارس بمختلف مراحلها التعليمية بالإدارات التعليمية التسع من الآن وحتى بدء العام الدراسى، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات التوعية من قبل القيادات التعليمية لمديرى المدارس والمدرسين بما يزيد من قدرتهم على التعامل مع الموقف الحالى لحسن سير العملية التعليمية وزيادة درجة التواصل مع التلاميذ وأولياء الأمور للإجابة على كافة التساؤلات وإيجاد الحلول السريعة لكافة المشاكل التى تعرض عليهم تفادياً لحدوث أى تداعيات ولتحقيق التواصل المطلوب.

وقال المحافظ إن احترام المعلم يأتى فى المقام الأول لحسن سير العملية التعليمية وإنه لن يسمح مطلقاً لرئيس العمل التعرض بالإساءة لاى سقف تعليمى بالمدرسة سواء (معلم ـ إدارى ـ عامل) مؤكدا عدم إهانة أى طالب لأنهم يمثلون قادة العمل فى المستقبل وضرورة إبلاغ مدير المدرسة عن أى عنصر غير صالح للعملية التعليمية.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية وعدم ربط استلام الكتب المدرسية بدفع المصروفات مع تكليف مديرى المدارس بحصر واقعى بالحالات غير القادرة على سداد المصروفات الدراسية وإبلاغ مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

وفى مجال الاهتمام بكيان المدرسة سواء من الخارج أو الداخل كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بنهو كافة احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة لكافة مدارس المحافظة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسى واستكمال لمبات الإضاءة فى جميع مرافق وفصول المدرسة وإزالة جميع الملصقات والعبارات من على جدران الفصول، وإعداد دورات المياه اعداداً كاملاً حتى لا تكون بؤرا لنقل الأمراض بين الطلبة وعدم ترك أى أسلاك كهربائية مكشوفة داخل الفصول ومراجعة شبكات الإطفاء والحريق والتأكد من أنها تعمل بحالة جيدة.

كما أكد على ضمان تشغيل جميع أجهزة الحاسب الآلى وأدوات المعامل واستكمال الأدوات الرياضية والموسيقية اللازمة للطلاب بالمدارس وتجديد العلم لأنه رمز لمصرنا الغالية مع تهيئة الأفنية المدرسية تهيئة كاملة لاستقبال طابور الصباح .

كما كلف المحافظ مكتب المتابعة بالديوان العام وادارة التفتيش المالى بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور أو أى قيادة متقاعسة فى أداء العمل لاتخاذ اللازم، مع تكليف الإدارة المالية بمديرية التربية والتعليم بدراسة كافة مصادر التغذية المدرسية المعمول بها وجهات التمويل والتوريد، للوقوف على حجم التعاقدات وسريانها للبدء فى التوريد من مصانع التغذية المدرسية لتلك المدارس.

ووجه المحافظ بضرورة غلق البوابة الرئيسية للمدرسة مع تواجد غرفة امن على البوابة لاستقبال أولياء الأمور فى وقت محدد معلن عنه وعدم تواجد أى شخص تحت أى سبب داخل الكيان التعليمى وضرورة التنسيق مع إدارة المرافق والوحدات المحلية لمنع تواجد أى من الباعة الجائلين حول المدارس وإزالة كافة التراكمات من القمامة الموجودة حول المدارس وحول أسوارها ووضع صندوق للقمامة أمام كل مدرسة قدر الإمكان مع التأكد من أن كافة الطرق المؤدية إلى المدارس ممهدة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة تواجد طبيب أو زائر صحى بكل مدرسة مع إعداد خطة جديدة لمواجهة إنفلونزا الطيور والخنازير أو أى أمراض من المتوقع ظهورها مع بدء العام الدراسى أو فصل الشتاء.