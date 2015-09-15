افتتاح مبنى مرور فارسكور بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، يرافقه اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، وبحضور اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، مبنى وحدة مرور فارسكور والمقام على مساحة فدان، منها 1530 متر مبانى إدارية وملحق على مساحة 680 مترا، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، والمبنى مجهز بأحدث الأجهزة وشبكة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات.

وقال مدير أمن دمياط، إن هذا المبنى يعد نموذجا حديثا لوحدات المرور، وذلك تمهيدا لتطوير كافة الوحدات بالمحافظة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومنع الزحام والتكدس، وذلك من خلال شبكة إلكترونية متطورة .