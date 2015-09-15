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إحباط تسلل 70 مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 70 مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 70 مواطنا إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 70 مواطنا إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الثلاثاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، 70 متهما وهم 9 من أسيوط و26 من المنيا و2 من سوهاج و8 من البحيرة و2 من كفر الشيخ و1 من الغربية و6 من الفيوم و7 من قنا و7 من بنى سويف و2 من الدقهلية، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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مصر 365