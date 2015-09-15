الجيزة تفتح المجازر مجاناً لذبح أضاحى المواطنين حفاظا على نظافة الشوارع

قررت محافظة الجيزة فتح المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين لذبح الاضاحى مجاناً دون دفع الرسوم الخاصة بالمجازر على مستوى المحافظة بالكامل.

كان الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، قد وافق على ذلك تشجيعاً على الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظاً على عدم تلوث البيئة من مخلفات الذبح بدلاً من قيام المواطنين بالذبح فى الشوارع والميادين.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، حسب بيان منذ قليل، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك وقامت بتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمواد السرية أدوات النظافة اللازمة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من عمل الصيانات اللازمة بكافة المجازر الخاصة بالصرف والمياه والكهرباء.

وأضاف مدير المديرية أنه يجرى حالياً تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأماكن السياحية والمطاعم والفنادق والنوادى الرياضية للتفتيش على اللحوم وضبط المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية.

إلى جانب تكثيف الحملات على الأسواق والشوادر التى تقوم بعرض وبيع اللحوم ومتابعة ثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والإشراف على الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.

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