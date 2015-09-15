وزارة الرى تستعين بشركة إسبانية لمراقبة نهر النيل بـ"الكاميرات"

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى حكومة تسيير الأعمال، أنه سيتم البدء فى مشروع تجريبى لمراقبة مجرى نهر النيل بـ"الكاميرات" بناء على عدد من المحاور تم تحديدها، مشيراً إلى المرحلة من نظام المراقبة ستطبق على مدى محدود ثم تعمم على باقى النيل.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، حسب بيان اليوم عقب اجتماعه مع ممثلى الشركة العامة للنظم والمعلومات والشركة الاسبانية دفيكس وذلك لمناقشة مشروع "نظام مراقبة لنوعية المياه والمراقبة الأمنية على طول مجرى نهر النيل، أنه سيتم البدء بمراقبة امتداد مجرى نهر النيل من إمبابة وحتى تتم أعمال المراقبة الأمنية لضفاف نهر النيل من مبنى الوزارة (إمبابة) وحتى الرياحات، وبعض المنشآت الهيدروليكية الهامه لإدارة رى قناطر الدلتا".

وتناول الاجتماع أساسيات مراقبة وأنواع نظم المراقبة والمتابعة ومكونات المنظومة وعوامل اختيار الكاميرات ونظم المراقبة ومميزاتها وعيوبها ذلك لتحدد افضل الانواع والنظم المراقبة ومتابعة مجرى النيل، حيث تم الاتفاق على نظام المراقبة اللحظية على مدار اليوم لأى تعديات قد تحدث على المنشأ ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعى بالمحافظة الواقع فى نطاقها حالة التعدى وإلى مركز التحكم الرئيسى بالوزارة حتى يتمكن السادة متخذى القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إلى أنه تم اختيار بعض المنشآت الهيدروليكية الهامة للإدارة العامة لقناطر الدلتا كمشروع تجريبى رائد، نظراً لأهمية وعظم دور هذه المنشآت فى إدارة وتوزيع المياه لكل أراضى دلتا مصر.

كما كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم مخاطبة وزارة التعاون الدولى توضح لها كل جوانب المشروع بحيث يأخذ المشروع مرحلة التنفيذ، وجه الوزير فى نهاية الاجتماع بأن تقوم الوزارة بتحديد المناطق التى تحتاج إلى نظم مراقبة وضع أهم العوامل لقياس جودة المياه.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسية يتضمن المحور الاول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحور الثانى مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والمحور الثالث مراقبة المنشآت الإستراتيجية الخاصة بالوزارة

وأوضح الدكتور حسام مغازى، أن الهدف من هذا المشروع يتعلق بالمراقبة المستمرة لنوعية المياه، والمراقبة الأمنية للمنشآت عند محطات الطلمبات والحدود، مضيفاً أن مراقبة نوعية المياه على مدار نهر النيل تستهدف الوقوف على أيه مشاكل تخص نوعية المياه فى حينه وإرسال تنبيه للمسئولين فى حالة حدوث تلوث، كما يشمل المشروع على مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقا للقانونيين، فضلاً عن اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة

وأكد الدكتور حسام مغازى أن المشروع يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل لتغطيته من الدلتا وحتى الحدود مع جمهورية السودان الشقيقة، وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب على أن يتم تركيبها فى محطات الطلمبات والحدود.

جدير بالذكر أن شركة دفيكس هى شركة اسبانية متخصصة فى تأمين المنشآت الحيوية والهامة والمشاريع الهندسية العملاقة والشركة لها خبرة واسع فى مجال العمل فى مصر مثل ( مشروع توشكى - قناطر نجع حمادى - محيط المنطقة السياحية حول الاهرامات).

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