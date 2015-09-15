محامى "برديس": قررت الانسحاب من قضية موكلتى بناء على طلب ابنتى

أكد إلهامى حسين محامى الراقصة برديس، أنه قرر الانسحاب من القضية وعدم الدفاع عن موكلته أمام جلسة الاستئناف المقرر نظرها يوم 20 سبتمبر الجارى أمام محكمة مستأنف العجوزة.

وأضاف إلهامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار الانسحاب من الدفاع عن الراقصة برديس جاء بناء على طلب ابنته بترك القضية لأنها "متدينة" وترفض ما تقدمه برديس من كليبات خليعة على حد قوله، وطلبت منه أن يترك وينسحب من تلك القضية وهو ما استجاب لطلبها.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بحبس الراقصة برديس وشاكيرا 6 أشهر مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق.