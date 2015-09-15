أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى "برديس": قررت الانسحاب من قضية موكلتى بناء على طلب ابنتى

Google+ Print
محامى "برديس": قررت الانسحاب من قضية موكلتى بناء على طلب ابنتى محامى "برديس": قررت الانسحاب من قضية موكلتى بناء على طلب ابنتى
أكد إلهامى حسين محامى الراقصة برديس، أنه قرر الانسحاب من القضية وعدم الدفاع عن موكلته أمام جلسة الاستئناف المقرر نظرها يوم 20 سبتمبر الجارى أمام محكمة مستأنف العجوزة.

وأضاف إلهامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار الانسحاب من الدفاع عن الراقصة برديس جاء بناء على طلب ابنته بترك القضية لأنها "متدينة" وترفض ما تقدمه برديس من كليبات خليعة على حد قوله، وطلبت منه أن يترك وينسحب من تلك القضية وهو ما استجاب لطلبها.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بحبس الراقصة برديس وشاكيرا 6 أشهر مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365