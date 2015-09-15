صحيفة شارلى إيبدو تتعرض لسيل من الانتقادات بعد سخريتها من الطفل "إيلان"

أثارت الصحيفة الفرنسية الساخرة الأشهر فى فرنسا الكثير من الجدل بعدما تصدر غلاف عدد اليوم الأربعاء، صورة للطفل السورى الغارق "إيلان الكردى"، كما تضمن غلاف الصحيفة عدداً من الرسوم الساخرة والمسيئة للمهاجرين والفارين من الحروب والخراب فى بلدانهم، وكانت رسمة "إيلان"بجوارها يافطة لأحد المطاعم العالمية وصورها وكأنها تقدم الأطفال فى وجبات معلقاً "عرض خاص..طفلين بسعر طفل واحد".

ومن ضمن الصور التى كانت على الغلاف والتى تسببت فى غضب كبيرعلى شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، هى رسمة رجل غنى يجلس على كرسيه ويمسك فى يده كأسا من الخمر، بينما يضع قدمه على أحد المهاجرين فى لقطة توضح مدى الذل والسخرية التى يلقاها المهاجرون فى الخارج، ومكتوب تعليق "مرحباً بكم أيها المهاجرين".

كما انتاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب بسبب غلاف الصحيفة، فقام البعض بانتقاد صور الغلاف من خلال حساباتهم معلقين عليها "لقد أصبحت مأساة إيلان نقطة للسخرية"، وآخرون "عندما تسخر شارلى إيبدو من الموت والمهاجرين"، وهناك تعليق يدل على سخط أحد مرتادى الموقع، والتى كتبت "رسمة مؤلمة للغاية للطفل إيلان الكردى، أنا لست شارلى إيبدو"، وأخرى "العالم بأسره يتابع ما تقوم به شالى إيبدو من سخرية من طفل سوريا الغارق، أنا لست شارلى إيبدو"، و"هناك خط رفيع بين حرية التعبير وعدم الاحترام، أنا ليس شارلى إيبدو"، "شارلى إيبدو عار، أنا ليس شارلى إيبدو"، وقد أجمع الكثير على عدم تضامنهم مع الصحيفة فيما اختارته هذا الأسبوع.

يشار إلى أن صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية تعودت دائماً على إثارة الرأى العام بكل منشوراتها والتى كان منها رسومات مسيئة للإسلام والنبى "محمد" ، والتى تنتقد اليوم الطفل الذى راح ضحية تجاهل العالم للوضع فى سوريا.



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تعليق يوضح غضب العالم لما نشرته الصحيفة



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تعليق " شارلى إيبدو عار"



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تعليق يوضح حزن مرتادى مواقع التواصل



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صورة من موقع الخبر

- صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية تسخر بعنصرية من الطفل السورى الغريق "إيلان"