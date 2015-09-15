أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سائق دهسه ونش فى إحدى مزارع شرق العوينات بالوادى الجديد

Google+ Print
مصرع سائق دهسه ونش فى إحدى مزارع شرق العوينات بالوادى الجديد مصرع سائق دهسه ونش فى إحدى مزارع شرق العوينات بالوادى الجديد
لقى سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه ونش جهاز الرى المحورى بإحدى مزارع منطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الداخلة المركزى، يفيد بوصول جثة شخص إلى المشرحة المستشفى، وتبين أنه يدعى محمد عبد الرازق سبع ويعمل سائق 36 سنة من قرية بدخلو والذى لقى مصرعه دهسا بونش جهاز الرى المحورى عقب قيامه بإصلاح الونش الخاص بجهاز الرى، والذى باغته بالعودة إلى الخلف ودهسه ليلقى مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365