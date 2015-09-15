مصرع سائق دهسه ونش فى إحدى مزارع شرق العوينات بالوادى الجديد

لقى سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه ونش جهاز الرى المحورى بإحدى مزارع منطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الداخلة المركزى، يفيد بوصول جثة شخص إلى المشرحة المستشفى، وتبين أنه يدعى محمد عبد الرازق سبع ويعمل سائق 36 سنة من قرية بدخلو والذى لقى مصرعه دهسا بونش جهاز الرى المحورى عقب قيامه بإصلاح الونش الخاص بجهاز الرى، والذى باغته بالعودة إلى الخلف ودهسه ليلقى مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.