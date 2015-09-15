رونالدو لزملاؤه: أهدافي الخمسة ضد إسبانيول أهديها لكم

وجه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني الشكر لزملاؤه عقب مباراة إسبانيول التي حسمها فريقه 6-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني السبت.

وسجل الدولي البرتغالي خمسة أهداف في المباراة ليصبح أكبر هدافي الميرنجي في الدوري عبر التاريخ متخطيا راؤول جوزنزاليس بهدف وحيد (229).

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن رونالدو وجه الشكر لزملاؤه بعد المباراة وأهدى لهم الأهداف الخمسة التي سجلها بعد صيامه عن التهديف في أول مباراتين في الدوري ضد سبورتينج خيخون (0-0) وريال بيتيس (5-0).

ويستضيف النادي الملكي شاختار دونتسك الأوكراني الثلاثاء في مواجهته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.