بوفون: هذا هو رأيي في جو هارت حارس مانشستر سيتي

كشف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي عن رأيه في جو هارت حارس منافسه الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحل بطل إيطاليا ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأعرب حارس إيطاليا الأول عن رأيه في هارت لصحيفة (دايلي ميرور) الإنجليزية قائلا:"كنت أتابع هارت في السنوات الأخيرة وأرى أنه حاليا من أفضل 3 حراس مرمى على مستوى العالم".

وأضاف "لقد مر بفترة صعبة ارتكب فيها الكثير من الأخطاء ودفع الثمن بالجلوس احتياطيا، لكنه احتاج إلى هذا".

وأردف "منذ عودته للتشكيلة الأساسية، لا ترى حارس مرمى أفضل منه في العالم".

وأتم "الأمر لا يتعلق فقط بالتصديات التي يقوم بها، لكن بطريقة تنظيمه لدفاعه بثقة كبيرة. هو قائد رائع".