ميلان: لن نغادر قلعة سان سيرو.. إنه الحل الأمثل

أكد سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان الإيطالي أن فريقه لن يترك ملعب سان سيرو كما أعلن سابقا حين صرح بأنه يتطلع لبناء ملعب جديد يتسع لـ48 ألف متفرج.

وكشف برلسكوني أن المستثمر التايلاندي بي تايشبول هو من وراء هذا القرار، إذ يرى أن البقاء في ملعب مدينة ميلانو التاريخي أفضل للنادي.

ويستعد السيد بي لإتمام صفقة شراؤه 48% من أسهم ميلان مقابل 500 مليون يورو، وكان برلسكوني قد أعلن من قبل أن النادي سيمتلك ملعبه الخاص على غرار يوفنتوس.

وقال برلسكوني للصحفيين:"أعتقد أن ميلان سيبقى في سان سيرو".

وأضاف "السيد بي يريد هذا الأمر أيضا، هو مقتنع بأن هذا الحل هو الأمثل".

ويتشارك كبيري مدينة ميلانو، ميلان وإنتر ميلان، ملعب سان سيرو الذي تملكه بلدية المدينة الواقعة في شمال إيطاليا.