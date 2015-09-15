أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

القيصر بيكينباور: أرشح هذه الفرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

Google+ Print
القيصر بيكينباور: أرشح هذه الفرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم القيصر بيكينباور: أرشح هذه الفرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كشف القيصر فرانز بيكينباور لاعب ومدرب منتخب ألمانيا السابق عن الفرق التي يراها مرشحة فوق العادة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2015-2016).

وقال بطل المسابقة 3 مرات مع بايرن ميونيخ في السبعينيات من القرن الماضي للصحفيين:"مسابقة هذا الموسم ستشهد أعلى مستوى من المنافسة في السنوات الأخيرة".

وأضاف "نادرا ما ترى العديد من الفرق مرشحة للفوز، أكثر من نادي قادر على تحقيق المفاجأة، بعض العمالقة النائمون في البطولة التي تضم أعظم أندية كرة القدم في العالم".

وأردف "أرشح برشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونيخ في المقام الأول، لكن هناك فرق أخرى قادرة على المنافسة مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي".

وأتم "ولا ننسى بالطبع يوفنتوس وكذلك باريس سان جيرمان الذي يمر نجمه زلاتان إبراهيموفيتش بفترة رائعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع