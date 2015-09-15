القيصر بيكينباور: أرشح هذه الفرق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كشف القيصر فرانز بيكينباور لاعب ومدرب منتخب ألمانيا السابق عن الفرق التي يراها مرشحة فوق العادة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2015-2016).

وقال بطل المسابقة 3 مرات مع بايرن ميونيخ في السبعينيات من القرن الماضي للصحفيين:"مسابقة هذا الموسم ستشهد أعلى مستوى من المنافسة في السنوات الأخيرة".

وأضاف "نادرا ما ترى العديد من الفرق مرشحة للفوز، أكثر من نادي قادر على تحقيق المفاجأة، بعض العمالقة النائمون في البطولة التي تضم أعظم أندية كرة القدم في العالم".

وأردف "أرشح برشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونيخ في المقام الأول، لكن هناك فرق أخرى قادرة على المنافسة مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي".

وأتم "ولا ننسى بالطبع يوفنتوس وكذلك باريس سان جيرمان الذي يمر نجمه زلاتان إبراهيموفيتش بفترة رائعة".