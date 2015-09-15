مصرع طالب سقطت عليه عارضة حديدية أثناء لعبه كرة القدم بالمنوفية

لقى طالب بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك أثر سقوط عارضة حديدية عليه أثناء قيامه باللعب بمعلب خاص لكرة القدم، تم نقله الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف يفيد من مصر محمد عادل 15 عاما طالب ومقيم بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوط عارضة حديدية عليه أثناء قيامه باللعب بمعلب خاص للكرة القدم، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة الارتطام بجسم صلب، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.