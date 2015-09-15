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رسميا – محمد زيدان في الإنتاج الحربي

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رسميا – محمد زيدان في الإنتاج الحربي رسميا – محمد زيدان في الإنتاج الحربي

أتمم الإنتاج الحربي اتفاقه مع المهاجم الدولي السابق محمد زيدان، لمدة عام في صفقة انتقال حر.

ولم يمارس زيدان كرة القدم بشكل محترف منذ أن أنهى تعاقده مع نادي بني ياس الإماراتي في يوليو 2013.

ولكن صاحب الـ33 عاما أعلن في أغسطس الماضي نيته العودة للملاعب قريبا.

ثم تحدث زيدان عن أنه اقترب من الانضمام للإنتاج الحربي، بسبب علاقته القوية بمدربه شوقي غريب. والآن تمت الصفقة بشكل رسمي.

وخاض زيدان أول تدريباته مع الإنتاج في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ولعب زيدان بقمصان فرق ألمانية عريقة بحجم بروسيا دورتموند وهامبورج وفيردر بريمن، كما تألق في صفوف ماينتس.

ولعب 44 مباراة دولية مع منتخب ، وكان أبرز تألقه في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2008، والمشاركة في كأس القارات 2009.

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