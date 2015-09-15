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جيرارد: بالوتيللي لن يصبح لاعبا كبيرا لهذا السبب

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جيرارد: بالوتيللي لن يصبح لاعبا كبيرا لهذا السبب جيرارد: بالوتيللي لن يصبح لاعبا كبيرا لهذا السبب

يرى ستيفين جيرارد لاعب لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي أن زميله السابق في ليفربول الإنجليزي ماريو بالوتيللي لن يصل لشيء بسبب عقليته غير الاحترافية.

وخاض المهاجم الإيطالي موسما للنسيان مع ليفربول (2014-2015) في السنة الأخيرة لجيرارد مع الفريق قبل الرحيل إلى الدوري الأمريكي.

وكتب جيرارد عن بالوتيللي، في سيرته الذاتية التي تنشرها صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية على شكل حلقات، قائلا:"بالوتيللي لديه موهبة كبيرة وقادر على أن يكون لاعبا عالميا، لكنه لن يصل لهذا بسبب عقليته والأشخاص المحيطين به".

وأضاف "بالوتيللي دائما يتأخر، يحب لفت الانتباه باستمرار، يصرح بأشياء خاطئة في الإعلام".

وأتم "بالنسبة لي، هو لا يعمل بجهد كاف يوميا. دائما ما تخوض معركة خاسرة معه".

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