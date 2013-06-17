القبض على 3 من المتهمين بقطع طريق “الزقازيق – بنها ” بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الشرقية من القبض على 3 اشخاص من المتهمين بقطع طريق ” الزقازيق – بنها ” بعد قيامهم بتحريض اهالى قرية قمرونه ” بقطع طريق القطارات لمدة يومين على التوالى وتعطيل الحركة المروريه , احتجاجا على ذبح شاب والقاء جثته بطريق ترابى .

الجير بالذكر أن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد الحسينى , كانوا قد القو القبض على 3 افراد بعد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخاريه بالاكراه على الطرق الفرعية مستخدمين الأسلحة الناريه وقاموا بأستيقاف احد الشباب بطريق ” قمرونه – الصنافين ” وحالو سرقة دراجته وعندما حاول الفرار منهم قاموا بأطلاق النار عليه مما ادى الى وفاته فى الحال .

.”وتمكنت الأجهزة الامنيه بضبط كلًا من ” أحمد حسين عبد المعز , ومحمد سعيد مدبولى , وسعيد عبد الحليم سعيد مدبولى ووجهت لهم تهمة تحريض الاهالى على قطع طريق القطارات .